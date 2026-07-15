SuperJob назвал самые высокооплачиваемые вакансии июля в Рязани

Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob проанализировал вакансии в крупных городах и отобрал самые интересные предложения июля в Рязани.

В Рязани в июле больше всего готовы платить начальнику юридического отдела. Кандидату предлагают зарплату от 150 тыс. рублей.

Второе место занимает вакансия директора магазина в крупной розничной сети. Будущему сотруднику обещают оплату от 120 до 160 тыс. рублей, премии и медицинскую страховку.

На третьем месте — вакансия автоэлектрика. Кандидату предлагают оплату от 100 тыс. рублей в месяц.

Также в рейтинг вошла вакансия помощника машиниста тепловоза с зарплатой в 100 тыс. рублей. Также работодатель обещает полис ДМС, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, компенсацию детских дошкольных учреждений и детского отдыха, негосударственное пенсионное обеспечение и корпоративную ипотеку.

Замыкает список вакансия токаря-фрезеровщика на заводе, который специализируется на переработке цветного металла. Ему обещают оплату от 90 тыс. рублей и премии.

Рязань