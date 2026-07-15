ВККС рассмотрит вопрос о новом председателе Рязанского областного суда

17 июля 2026 года состоится заседание Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, на котором будет рассмотрено заявление Елены Сапуновой о прекращении её полномочий судьи и председателя Рязанского областного суда. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Согласно документу, полномочия прекращаются с 1 ноября 2026 года — на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации», предусматривающего уход в отставку по собственному желанию.

Как сообщает ТАСС, коллегия уже рекомендовала кандидатуру на освобождающийся пост — руководителем суда в Рязани может стать Александр Клочков. Решение было принято с учётом мнения председателя Верховного суда Игоря Краснова.