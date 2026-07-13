В Рязанской области сформирован новый состав Общественной палаты на ближайшие три года

В стенах Рязанской областной научной библиотеки имени Горького прошло ключевое заседание, посвященное формированию обновленного состава Общественной палаты региона. Новый состав будет работать до 2029 года.

С приветственным словом от имени губернатора Павла Малкова к собравшимся обратился первый заместитель председателя правительства области Денис Боков. В мероприятии также приняли участие министр территориальной политики Жанна Фомина, заместитель председателя областной Думы Николай Макариков и действующие члены палаты.

Денис Боков напомнил, что согласно региональному законодательству, палата состоит из 36 человек. Процесс формирования проходит в три этапа: 12 кандидатов выдвигают общероссийские и межрегиональные объединения (их утверждает губернатор), еще 12 представляют региональные НКО (их утверждает областная Дума). Эти 24 человека затем выбирают оставшуюся треть состава из числа активистов местных общественных организаций.

По итогам голосования председателем Общественной палаты избрана директор библиотеки имени Горького и руководитель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Гришина. Ее заместителем стала директор Централизованной библиотечной системы города Рязани Лариса Крохалева.

В обновленный состав вошли авторитетные представители различных сфер. Среди новых членов палаты — участник специальной военной операции и выпускник программы «ГЕРОИ62» Евгений Бажанов, Герой Российской Федерации Святослав Голубятников, доктор филологических наук Ольга Воронова, а также эксперты из сферы здравоохранения, образования, бизнеса, науки и культуры.

Для эффективной работы сформировано 10 профильных комиссий, которые будут курировать ключевые направления: от экономики и молодежной политики до гармонизации межнациональных отношений.

Выступая перед коллегами, Денис Боков выразил надежду, что обновленная палата станет «живым организмом», чутко реагирующим на запросы граждан и выступающим надежным мостом между властью и обществом в текущих непростых условиях.