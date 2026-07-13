В Рязани суд признал банкротом компанию «Успех» из-за долга в 860 тысяч рублей

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск микрокредитной компании «Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства» о признании несостоятельным ООО «Успех». Поводом для обращения в суд стала непогашенная задолженность организации, которая составила 863 тысячи 757 рублей 77 копеек.

Изучив представленные доказательства, судья пришел к выводу о необходимости ввести в отношении имущества должника упрощенную процедуру банкротства, а именно конкурсное производство в режиме отсутствующего должника.

В своем решении суд отметил, что ООО «Успех» фактически прекратило свою деятельность. В течение 12 месяцев, предшествовавших подаче заявления о банкротстве, по банковским счетам общества не проводилось никаких операций. Кроме того, регистрирующий орган уже неоднократно выносил решения о предстоящем исключении этой компании из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) как недействующего лица.

На момент публикации материала судебное решение еще не вступило в законную силу.