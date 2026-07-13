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Происшествия

Мужчину приговорили к 4 годам колонии за серию краж в Рязанской области на 70 тысяч рублей

Анастасия Мериакри
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Рязанский районный суд вынес обвинительный приговор 36-летнему местному жителю, который совершил серию краж из частных домовладений. Мужчина, уже имевший судимости, признан виновным по статьям о хищении чужого имущества.

Следствие установило, что в конце 2025 года злоумышленник действовал по отработанной схеме. Он незаконно проникал в жилые дома и хозяйственные постройки в селах Варские и Поляны. Добычей преступника становились электроинструменты, наличные деньги и иные ценные вещи.

В результате серии эпизодов общий материальный ущерб, нанесенный владельцам имущества, превысил 68 тысяч рублей. Цепочка преступлений была прервана благодаря оперативной работе сотрудников полиции, которые задержали подозреваемого.

При вынесении решения суд учел позицию государственного обвинителя, а также тот факт, что подсудимый является опасным рецидивистом. В итоге мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

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