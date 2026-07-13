В Рязанской области предприятие задолжало 102 миллиона своим 630 сотрудникам

Государственная инспекция труда в Рязанской области выявила масштабные нарушения трудового законодательства на одном из местных производств.
В ходе внеплановой документарной проверки организации, которая занимается изготовлением строительных металлических конструкций и их частей, инспекторы обнаружили серьезную задолженность по выплате заработной платы.
По данным ведомства, предприятие не рассчиталось со своими сотрудниками за апрель и май 2026 года. В результате долг перед персоналом составил 102 миллиона 735 тысяч рублей. Жертвами задержек выплат стали 629 работников завода.