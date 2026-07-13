Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над Рязанской областью 13 июля

Анастасия Мериакри
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Средства противовоздушной обороны России отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Рязанской области в дневные часы 13 июля, сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

Согласно данным военного ведомства, в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО ликвидировали в общей сложности 146 дронов самолетного типа. География атаки была обширной: помимо Рязанской области, воздушные цели пытались прорваться в небо над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями, а также в Московский регион и Республику Крым. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Черного и Азовского морей.

При этом в официальной сводке не уточняется, какое именно количество беспилотников было перехвачено и уничтожено непосредственно в воздушном пространстве Рязанской области.

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