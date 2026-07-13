В Ермишинском районе суд аннулировал договоры аренды 70 гектаров земли из-за нарушений фермера

В Ермишинском районе Рязанской области надзорное ведомство выявило серьезные нарушения земельного законодательства, что привело к изъятию крупного сельскохозяйственного участка у недобросовестного арендатора.

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что в 2019 году администрация района заключила договоры аренды сельхозугодий общей площадью 69,4 гектара с руководителем крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). Однако спустя год, в 2020-м, предприниматель официально ликвидировал свое хозяйство, но не уведомил об этом органы местного самоуправления.

Фактически мужчина продолжил пользоваться землей как обычное физическое лицо. Это грубое нарушение, поскольку площадь удерживаемого им участка многократно превышала максимальные лимиты, установленные законом для граждан.

Чтобы пресечь незаконное использование гектаров, прокуратура обратилась в суд с требованием признать ранее заключенные договоры аренды недействительными. Иск был полностью удовлетворен. Земельный массив возвращен в муниципальную собственность, а исполнение решения суда находится на строгом контроле прокуроров.