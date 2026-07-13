Фото со страницы Елены Сорокиной Вконтакте
Общество

Поездка на попутке из Рязани в Москву закончилась свадьбой

Анастасия Мериакри
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Очередной трогательной историей любви поделилась руководитель Рязанского управления ЗАГС Елена Сорокина. Судьбоносной для молодых людей оказалась обычная поездка из Рязани в столицу, которую Иван решил скоротать с помощью сервиса поиска попутчиков.

В машине оказалось три пассажира, и Наталия заняла место рядом с водителём. Пока двое других пассажиров всю дорогу молчали, между Иваном и Наталией завязался оживлённый разговор, который не прекращался до самого конца пути. Прибыв в Москву, молодой человек высадил остальных пассажиров у метро, а Наталии заявил, что ему случайно по пути до её дома. Девушка не позволила ему нести свою сумку, но искра между ними уже проскочила.

Общение продолжилось по телефону, а затем переросло в полноценные романтические отношения. Под Новый год Иван решился сделать предложение. Выяснив размер кольца, он столкнулся с загадкой: ему сказали цифру 16,1, которой не существует. Решив действовать наверняка, Иван купил украшение «с запасом». В итоге кольцо оказалось велико, но это не помешало девушке, обладающей профессиональной выдержкой медсестры реанимационного отделения, дать твёрдое и радостное согласие.

После торжественной регистрации брака молодожёны сразу же продемонстрировали умение находить компромиссы. Узнав, что Иван мечтает о дочери, а Наталия хочет сына, они дружно решили, что у них будут и мальчик, и девочка. В ЗАГСе пожелали молодой семье сохранить это согласие на всю жизнь.

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