В Рязани сыграли свадьбу под вой сирен пожарной машины

В Рязани в преддверии Дня семьи, любви и верности состоялась трогательная церемония бракосочетания. 3 июля узами брака связали свои судьбы Илья Кунгурцев, пожарный 8-й пожарно-спасательной части города, и его избранница Анастасия.

История знакомства Ильи и Анастасии — классическая для XXI века. Всё началось со случайного клика в социальной сети. Увидев фотографию Насти, Илья понял, что «пропал», и, не раздумывая, написал ей. Оказалось, что у молодых людей много общего. Слово за слово, общие вкусы и интересы переросли в живое общение и крепкие отношения, которые длились три года. В итоге молодые люди поняли, что по дороге под названием жизнь они пойдут вместе.

Анастасия с гордостью относится к непростой службе своего избранника. Однако, как признается девушка, отпускать любимого на суточные дежурства — тяжкое занятие, и она всегда с замиранием сердца ждёт его возвращения домой.

Сам Илья поделился, что процесс бракосочетания оставил на его душе чувство счастья и лёгкости. «Для меня это было чем-то совершенно новым и волнительным. Я надеюсь, что наш с Настей союз — один и на всю жизнь», — признался огнеборец.

Главным и самым неожиданным сюрпризом для молодожёнов стал приезд коллег Ильи. Боевые товарищи приехали поздравить пару прямо на пожарной машине. Молодожёны были тронуты до глубины души таким жестом, а сами гости испытали гамму ярких эмоций от торжественного момента.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Рязанской области поздравили семью Кунгурцевых, отметив, что семья — это опора, поддержка и вдохновение, и пожелали молодым долгого и счастливого брака.