Военный корреспондент Александр Коц иронично прокомментировал волну возмущения среди тех, кого он назвал «сектой свидетелей нашего Трампа», после того как американский президент неожиданно одобрил украинские удары вглубь российской территории и заявил, что это якобы способно ускорить окончание конфликта.

По язвительному замечанию Коца, реакция сторонников «доброго американского слона» напоминает искреннее недоумение: как же так, ведь совсем недавно был Анкоридж, а значит — снова обман? Военкор с сарказмом перечисляет всё то, чего, если верить логике разочарованных, «как будто» никогда и не было: ни многолетних военных поставок из-за океана, ни разрешений на удары высокоточным американским оружием по глубинным российским целям, ни украинских дронов, работающих через американский Starlink, ни беспрецедентных нефтяных санкций, введённых уже после аляскинской встречи.

Да, иронизирует автор, нас действительно постоянно обманывают — а мы обманываемся и при этом постепенно прирастаем территориями: то Крымом, то Донбассом, то большей частью Новороссии.

Коц напоминает, что с момента саммита на Аляске российская армия освободила порядка 240 населённых пунктов, в том числе Волчанск, Дзержинск, Северск и Константиновку. Именно об этом, по мнению военкора, стоит задуматься, прежде чем принимать слишком близко к сердцу разговоры о некоем «духе Анкориджа» — не исключено, замечает он в конце, что порой обманываем и мы сами.