Общество

Движение Первых приглашает рязанские семьи на форум семейного сообщества «Родные-Любимые»

Валерия Мединская
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1 августа с 12:00 до 16:00 в Доме молодёжи (г.Рязань, Соборная площадь, д.14) региональное отделение Движения Первых проведёт форум семейного сообщества «Родные-Любимые». Участниками могут стать дети в возрасте от 6 до 17 лет, их родители, братья и сёстры, а также представители старшего поколения (бабушки, дедушки), которые хотят больше узнать о деятельности родительского сообщества.

Сообщество «Родные-Любимые» – родительское сообщество Движения Первых, участниками которого могут стать дети, их родители, а также представители старшего поколения. В сообществе «Родные-Любимые» родители делятся опытом, вместе ищут ответы на проблемные вопросы воспитания, вносят свой вклад в развитие детского движения, вместе участвуют в семейных проектах.

«В Рязанской области активно развивается семейное сообщество «Родные-Любимые, они наши главные трансляторы ценностей и событий Первых. Родители зачастую являются нашими помощниками в проведении крупных региональных мероприятий. А в этом году стали инициаторами создания хора Родных-Любимых, который дебютировал на Фестивале детства», – рассказала Татьяна Косачева, Председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области.

Чтобы стать участником форума, необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф, подать заявку по ссылке и выбрать активность «Презентация семейного сообщества Движения Первых. Регистрация доступна до 24 июля.

Программа форума направлена на знакомство с направлениями Движения Первых и семейным сообществом. Как для детей, так и для родителей будут занятия по интересам. Для родителей пройдёт творческий интенсив по актёрскому мастерству и раскрытию голоса. Это поможет улучшить коммуникативные способности и по-новому взглянуть на свои таланты. В это время дети смогут принять участие в разнообразных творческих мастер-классах на любой вкус.

Сразу после активных занятий всех участников форума ждёт уютный квартирник. На уютной сцене каждая семья сможет выступить, показать свой номер или посмотреть на творческие номера других.

Для тех, кто захочет выступить на квартирнике, необходимо заполнить форму знакомства с семьями. В ней вы сможете рассказать о вас и сразу заявить о желании участвовать в творческой программе.

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