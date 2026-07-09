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Они больше не будут жить как раньше: 5 знаков зодиака, которых ждут большие перемены в июле

Дарья Петухова
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Иногда один месяц может полностью изменить привычный ритм жизни. Новая работа, переезд, неожиданные предложения или решение начать всё с чистого листа. По прогнозу Тамары Глобы, середина лета станет важным периодом для тех, кто готов пересмотреть свои планы и открыть новые возможности. Сегодня разбираемся, какие знаки могут столкнуться с большими изменениями в карьере, месте жительства и привычном образе жизни.

Весы

Для рожденных под знаком Весы июль станет временем переоценки своих целей и планов. Много внимания придется уделить вопросам карьеры, обучения и будущих возможностей. То, что раньше казалось надежным и привычным, может потребовать нового взгляда.  Астролог отмечает, что у Весов появится возможность познакомиться с новыми людьми, которые помогут по-другому посмотреть на свою жизнь и открыть новые перспективы.

Козерог

Для Козерогов июль может стать месяцем серьезных изменений в работе. Представителям этого знака придется обратить внимание на коллектив, отношения с коллегами и рабочие процессы. Возможны перемены в окружении: кто-то уйдет из вашей жизни, а на его месте появятся новые люди, с которыми получится двигаться дальше. Также у Козерогов могут измениться рабочие планы или направление деятельности. Несмотря на некоторые сложности, эти перемены могут открыть новые возможности для развития и роста.

Водолей

Для Водолеев июль станет временем новых знаний и поиска себя. Представителям этого знака стоит обратить внимание на обучение, повышение квалификации и освоение новых навыков. То, что вы начнете изучать в этот период, может в будущем повлиять на карьеру и открыть совершенно другой путь. Также могут появиться новые интересы, связанные с техникой, современными направлениями и будущими профессиями.

Рыбы

Для Рыб главным событием июля могут стать перемены, связанные с домом и местом жизни. Астролог отмечает вероятность изменений, связанных с переездом, ремонтом или новыми планами на будущее. Многие представители этого знака могут задуматься о том, где им комфортнее жить и каким они видят свое будущее.

Львы

Представители этого знака могут почувствовать желание изменить свою деятельность, попробовать себя в чем-то новом или начать развивать собственные проекты. Особенно удачным периодом станет время для творчества и реализации личных талантов. То, что раньше было просто увлечением, может получить серьезное развитие.

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