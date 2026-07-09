Третью часть «Человека-паука» вновь покажут в кинотеатрах Рязани

В рамках предсеансного обслуживания в Рязани покажут третью часть истории о Человеке-пауке. Знакомая многим фанатам история продолжается – Питер Паркер пытается оставить прошлое супергероя позади и наладить обычную жизнь с Мэри Джейн. Но спокойствию не суждено длиться долго: новых врагов становится всё больше, а появление загадочного чёрного костюма меняет самого Питера и заставляет его столкнуться с собственной тёмной стороной.

О других киноновинках читайте в нашей новой афише.

Кодекс Данте (18+)

– Драма. Великобритания

– Продолжительность: 1 час 44 минуты

– Поиск рукописи «Божественной комедии» неожиданно становится для писателя Ника делом всей жизни.Пока в современном Нью-Йорке он идёт по следу бесценного артефакта, в Италии XIV века сам Данте ищет вдохновение для своего будущего произведения.Несмотря на расстояние в несколько столетий, истории двух героев постепенно складываются в одну.

Пасть (18+)

– Хоррор. Великобритания

– Продолжительность: 1 час 32 минуты

– Обычная прогулка по озёрам Луизианы оборачивается настоящим кошмаром, когда группа туристов сбивается с маршрута. Вместо редких животных они сталкиваются с разъярённым четырёхтонным гиппопотамом. Сломанная лодка, отсутствие связи и хищник поблизости превращают поездку в борьбу за выживание.

Долина улыбок (18+)

– Ужасы. Италия

– Продолжительность: 2 часа 1 минута

– Переехав в тихую деревню Ремис, учитель физкультуры Серджо замечает, что её жители скрывают нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Хозяйка местного отеля Микела раскрывает ему тайну подростка Маттео, который способен забирать чужую боль и связывать людей с миром мёртвых.Но за такую помощь каждому приходится платить свою цену.

Трасса «Море-море» (16+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 32 минуты

– Такой компании можно только удивиться — в одной машине оказываются Тёма, его бывшая жена Саша, её новый возлюбленный и случайная попутчица Кира. Вместе им предстоит пройти через множество испытаний по дороге из Петербурга в Сочи, а Тёме – понять, что чувства к человеку, которого он когда-то потерял, всё ещё живы.

Человек-паук 2: враг в отражении (12+)

– Фантастика. США

– Продолжительность: 2 часа 19 минут

– Питер Паркер пытается начать новую жизнь без костюма Человека-паука, но прошлое не отпускает его. На его пути появляются новые враги, а загадочный чёрный костюм пробуждает в Человеке-пауке тёмную сторону, с которой ему предстоит бороться в первую очередь.