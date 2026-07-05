Изображение сгенерировано ИИ
Интересное

Красота июля обманчива! Тамара Глоба назвала знаки, которым этот месяц испортит жизнь

Дарья Петухова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Лето часто воспринимается как лёгкое и романтичное время, но за этой внешней мягкостью нередко скрываются испытания. В июле особенно важно не терять бдительность. Для некоторых знаков возможны трудности в работе и недопонимания, а иногда и ситуации, которые могут напоминать обман или предательство. В этот период стоит внимательнее относиться к происходящему и сохранять внутренний контроль. О том, каким знакам зодиака следует быть особенно осторожными, рассказала российский астролог Тамара Глоба.

Раки

Второй месяц лета заставит внимательнее присмотреться к своему окружению. Не все люди, которые находятся рядом, искренне желают вам добра. В ближайшее время может стать понятно, кто действительно поддерживает вас, а кто лишь делает вид. Не исключено, что кто-то попытается испортить вашу репутацию или воспользоваться результатами вашего труда. Однако поводов для паники нет. Главное сейчас – не поддаваться на провокации, сохранять спокойствие и доверять собственной интуиции. Именно она поможет вовремя распознать недоброжелателей и не позволить им повлиять на ваши планы.

Весы

Июль может проверить ваши планы на прочность. Некоторые рабочие проекты или давно намеченные цели рискуют пойти по другому сценарию, поэтому лучше заранее подумать о запасном варианте. Такой подход поможет избежать лишних переживаний и сохранить контроль над ситуацией. Осторожнее стоит быть и с поездками, путешествиями, а также сотрудничеством с людьми из других городов и стран. Даже если планы неожиданно изменятся, не спешите расстраиваться. Для Раков этот месяц показывает, что за каждым неожиданным поворотом вполне может скрываться новая возможность.

Козероги

Рабочая сфера в этот период может преподнести неожиданные повороты. Внимательнее присмотритесь к коллегам и людям, с которыми проводите большую часть дня. Не исключено, что привычный коллектив начнёт меняться, а рядом появятся новые люди. Изменения могут затронуть и проекты, над которыми вы долго и упорно работали. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, не стоит пускать ситуацию на самотёк. Лучше заранее продумать несколько вариантов развития событий и быть готовыми быстро принимать решения. Такой подход поможет сохранить позиции и даже извлечь выгоду из происходящих перемен.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Ванга предсказала России две Победы. Главная загадка 2026 года рвёт Сеть

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Новости России

Генерал рассказал, откуда запустили дроны по Подмосковью

Подмосковье в ночь на 3 июля снова пытались атаковать беспилотники. Генерал-майор Сергей Липовой рассказал, откуда летели дроны и почему почти ни один из них не долетел до цели.
Новости России

Поиски засекречены: в деле пропавших Усольцевых произошел новый поворот

Сын Ирины Усольцевой — Данил Баталов — заявил в открытом обращении, что его не допускают к поисковым работам, в то время как местные жители и охотники всё больше склоняются к версии об инсценировке исчезновения.
Интересное

Старец Илий перед смертью оставил пророчество о финале СВО

Фролов также рассказал, что в последние годы схиархимандрит активно помогал российским военным. Во сне старец нередко видел позиции противника и направления его ударов.
Интересное

«После июля 2026 жизнь уже не будет прежней»: Драган сделала прогноз для России

Светлана Драган назвала июль месяцем судьбоносных решений. По её мнению, именно тогда начнётся новая глава в истории России.
Темы
Интересное

Их время пришло: кто сорвёт джекпот в июле. Астрологический прогноз от Тамары Глобы

Наступил июль, второй месяц лета. А это значит, что пора узнать, кому из знаков зодиака звёзды приготовили настоящий джекпот.
Культура и события

Рязань на выходных: фестивали для детей, концерты и экскурсии

В жаркие летние дни представляем афишу мероприятий, которые пройдут в Рязани уже в эти выходные. На Лыбедском бульваре состоится семейный фестиваль «Мампус и его друзья».
Культура и события

Культовая «История игрушек» возвращается в кинотеатры Рязани

С выхода первой «Истории игрушек» прошло уже больше 30 лет, и за это время на приключениях Вуди, Базза и их друзей выросло не одно поколение зрителей. Теперь любимые герои возвращаются с новой историей, которая оказывается особенно близка современным детям.
Культура и события

День молодёжи с Дарьей Донцовой, Ульяной Мамушкиной и фестивалем «Голос улиц»: афиша выходных в Рязани

Ко Дню молодежи в Нижнем городском саду пройдет главное праздничное событие выходных.
Культура и события

Новые приключения «Трёх богатырей» покажут в Рязани

Любимый многими мультфильм возвращается на большие экраны с новой историей про трёх богатырей.
Новости кино и ТВ

Киноновинки недели в Рязани: хорроры, комедии и исторические премьеры

Неожиданным участником нового фильма «Робоняня» стала семья Кукояк, хорошо известная по юмористическим роликам в соцсетях.
Культура и события

Фестиваль в Константиново и бесплатные концерты ждут рязанцев в выходные

Летние выходные в Рязани снова обещают быть насыщенными. В Константиново пройдёт традиционный фестиваль, в городе запланированы бесплатные на разных площадках.
Культура и события

Музыка, пластика и маски: как прошел яркий вечер «Театрального поезда» в Рязани

четверг, 18 июня, ярким завершением первого дня масштабного фестиваля в рамках проекта «Театральный поезд» стала театрализованная программа «Рязань. Театр. Союз» (6+).
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье