Культура и события

Музыка, пластика и маски: как прошел яркий вечер «Театрального поезда» в Рязани

Дарья Петухова
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В четверг, 18 июня, ярким завершением первого дня масштабного фестиваля в рамках проекта «Театральный поезд» стала театрализованная программа «Рязань. Театр. Союз» (6+). Представление развернулось на сцене амфитеатра перед зданием Рязанского театра кукол. Вход был свободным, поэтому увидеть масштабное действо мог любой желающий.

Основной акцент программы был сделан на коллективы, прибывшие в Рязань в рамках фестиваля. Вечер открыл Brass-оркестр Дмитрия Сапарина из Москвы, исполнив несколько популярных композиций и разогрев публику перед началом представления. Продолжением программы стали танцевальные номера театра танца «ОГНИ» и современной школы движения Generation X Team.В числе почетных гостей мероприятия были министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова, секретарь Союза театральных деятелей Российской Федерации, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов, а также руководители театров, прибывших в Рязань в рамках фестиваля.

Музыкальную часть программы продолжил вокальный ансамбль «БЛЁСТКИ» Рязанского медуниверситета.

Необычным завершением вечера стало выступление уличного театра «Странствующие Куклы Господина Пэжо» из Санкт-Петербурга. Старейший уличный театр России представил пластический спектакль, в котором артисты в масках общались со зрителями без слов. Главный акцент был сделан на выразительных образах и непосредственном взаимодействии с публикой.

Фестиваль продолжится и 19 июня. На сцене Рязанского театра юного зрителя Дзержинский театр драмы представит спектакль «Золотой петушок» (6+), а в Рязанском театре драмы Государственный русский драматический театр Республики Мордовия покажет постановку «День числа Пи» (12+), которая является соискателем Национальной театральной премии «Золотая маска».

Кроме того, сегодня на вокзале Рязань-1 продолжает работу выставка, посвященная Союзу театральных деятелей России, театральному искусству и театральным профессиям.

Всероссийский проект «Театральный поезд» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

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