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Культура и события

В кинотеатрах Рязани покажут историю царя Одиссея из древнегреческой мифологии

Дарья Петухова
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Новой премьерой в рязанских кинотеатрах станет фильм об Одиссее – легендарном царе Итаки, имя которого хорошо знакомо каждому, кто хоть раз обращался к древнегреческой мифологии. После Троянской войны герой отправляется домой, но путь к жене Пенелопе растягивается на долгие годы. На его пути встретятся мифические существа, опасные испытания и непростые решения, от которых будет зависеть возвращение на родную землю. Отдельного внимания заслуживает и актёрский состав. Главные роли в картине исполнили Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и другие известные актёры.

О других кинопремьерах читайте в нашей новой афише.

Зловещие мертвецы: пекло (18+)

– Ужасы. США

– Продолжительность: 2 часа

– Элис приезжает в дом семьи покойного мужа, надеясь найти там утешение, но вместо этого оказывается в центре пугающих событий. Один за другим родственники начинают меняться под влиянием потусторонней силы, а самой Элис предстоит столкнуться с последствиями клятв, которые оказались сильнее смерти.

За любовь (16+)

– Романтическая комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 44 минуты

– За красивой картинкой семейного счастья у героев давно скрываются усталость и нерешённые проблемы. Когда в их руках оказывается волшебный напиток, способный исполнить желания. Теперь героям предстоит заново взглянуть на свою жизнь и понять, чего они действительно хотят.

Старый орел (12+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 34 минуты

– Батраз живёт один в горном селе, которое местные власти собираются закрыть. Но упрямый дед не готов покидать родной дом и решает доказать, что у маленького поселения есть будущее. Вдохновившись историей альпийских деревень, он берётся превратить родное село в место, куда захотят приезжать люди. Вот только для этого ему придётся вернуть к себе семью, давно привыкшую к городской жизни.

Мой дикий друг. Возвращение домой (6+)

– Семейный. Россия

– Продолжительность: 1 час 36 минут

– Саша вновь встречает своего давнего друга – лиса Рыжего, от которого узнаёт страшную новость: его семья оказалась в передвижном зоопарке. Не желая оставлять всё как есть, мальчик отправляется в опасное путешествие, которое проверит его на прочность и подарит настоящую дружбу.

Храбрый Давид (6+)

– Анимация. США

– Продолжительность: 1 час 49 минут

– Юный пастух Давид живёт простой жизнью, но судьба готовит ему совсем другую роль. После встречи с пророком он оказывается при дворе царя Саула, а вскоре ему предстоит принять главный вызов – выйти против непобедимого великана Голиафа. Это сражение войдёт в историю.

Одиссея (18+)

– Фэнтези. Великобритания

– Продолжительность: 2 часа 52 минуты

– После долгих лет войны Одиссей отправляется домой на Итаку, где его ждёт жена Пенелопа. Но путь домой оказывается не из лёгких. Героя ждут встречи с мифическими существами, опасные испытания и борьба за возвращение к родным берегам. Фильм будут показывать в рамках предсеансного облуживания. Покупка билетов только онлайн.

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