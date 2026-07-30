Замминистра транспорта рассказал, сколько ещё прослужит Солотчинский мост

Техническое состояние моста через Оку в Рязани оценили как предаварийное. Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Алексей Трутнев рассказал в интервью изданию «АиФ Рязань», сколько ещё прослужит объект.

Предаварийным объект признали после обследования, проведённого ООО «НИЦ «Мосты» в 2025 году . Остаточный ресурс конструкций при условии сохранения ограниченной работоспособности балок составляет не менее четырёх лет .

За безопасность движения на мосту сейчас отвечает подрядчик в рамках госконтракта по содержанию региональных дорог. В 2025 году на проезжей части заделали аварийные выбоины общей площадью 514 квадратных метров, в текущем — уже 1339 квадратных метров . При необходимости ямочный ремонт повторят, отметил Трутнев.

Новый мост через Оку строят по маршруту от дороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово до трассы Рязань (от Шумаши) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш. Завершить его планируют в течение четырёх лет. Только после этого можно будет приступить к капитальному ремонту существующего моста с полной заменой пролётных строений.

Мост-дублёр через Оку: как идёт строительство

По последним данным, строительство моста-дублёра идёт строго по графику, а общая готовность объекта уже превысила 25%. На площадке трудятся более 370 специалистов, которые работают в две смены одновременно на обоих берегах реки.

«Сейчас готовность объекта уже превышает 25%. Работы идут хорошими темпами. Держим строительство на постоянном контроле, чтобы новый мост был построен качественно и в срок», – отчитался губернатор Рязанской области Павел Малков.

В настоящее время фокус работ смещается на сложные инженерные задачи. На правом берегу, в районе села Дядьково, строители приступили к подготовке основания для монтажа опор непосредственно в русле реки. Параллельно продолжается устройство монолитных конструкций и монтаж пролетного строения, которые гарантируют прочность и долговечность будущей переправ