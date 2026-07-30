Участника жёсткого избиения человека на улице Почтовой взяли под арест

Советский районный суд Рязани принял решение об аресте мужчины, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошёл 11 июля на улице Почтовой.

По версии следствия, между обвиняемым и ранее незнакомым ему мужчиной возник словесный конфликт. В ходе ссоры первый нанёс второму множественные удары ногами в голову. Потерпевший потерял сознание.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в СИЗО до 12 сентября. Причина избрания такой меры пресечения — тяжесть деяния, возможность скрыться и повлиять на свидетелей .

Мужчине вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ, по которой максимально могут наказать до восьми лет лишения свободы. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в предусмотренном законом порядке.

Рязанская улица Почтовая попадает в криминальные сводки новостей нередко. Недавно в одном из баров там произошёл неприятный инцидент во время просмотра финала Чемпионата мира по футболу. Фанат Испании сломал нос фанатке Аргентины.

Две недели назад полиция сообщала, что с Почтовой доставили в полицию 27 человек после рейдов, которые проводились в пятницу и в выходные.