В Рязани включат сирену из-за тренировки по гражданской обороне

Жителей Рязани предупреждают о том, что в городе сработают системы оповещения. Включение сирены не связано с какими-либо происшествиями, информирует региональная опергруппа.

Причина срабатывания сирен – проведение тренировки по гражданской обороне в Советском районе. Её запланировали на 3 августа.

— В рамках учений будет проверена работа систем оповещения, экстренные службы отработают действия при чрезвычайной ситуации, — говорится в сообщении опергруппы.

Рязанцев просят сохранять спокойствие и получать информацию только из проверенных официальных источников.