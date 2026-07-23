Рязанцы пожаловались на «умерший» 90-й маршрут

В социальный сетях рязанцы сообщают: автобусы №90 почти перестали выходить на маршрут. Этот автобус соединяет Южный промузел и микрорайон Недостоево.

— 90-й маршрут, видимо, умер окончательно, — пишут рязанцы.

Отметим, что микроавтобусы №90 следуют из Южного промузла по Горроще, проезжают по улице Дзержинского, затем едут в центр города и по Северной окружной. Летом этот маршрут был популярен из-за того, что автобусы останавливались около 2-го Борковского карьера.

Также рязанцы обратили внимание, что на маршрут стало выходить меньше автобусов №99. Они также очень популярный у пассажиров, так как соединяют Южный промузел и посёлок Юный с центром и Дашково-Песочней.

В посте жители города попросили администрацию города решить проблему с транспортом до предприятий промузла. В частности – увеличить путь следования автобусов под номерам 71 и 30.