Власть и политика

Депутаты рассмотрели результаты деятельности рязанских муниципальных предприятий за 2025 год

Валерия Мединская
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На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности депутаты рассмотрели информацию о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Рязани за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Рязгордумы.

На начало 2026 года в городе действовало 4 муниципальных предприятия: МУП «Управление Рязанского троллейбуса», МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани» и МУП «Эколозащита». Чистая  прибыль МП «Водоканал города Рязани» составила 80,4 млн рублей, МУП «Эколозащита» — 20,4 млн руб. У двух предприятий по итогам 2025 года  зафиксирован  убыток. Общая численность сотрудников всех организаций – 3596 человек, средняя заработная плата – 60,4 тысяч рублей. Руководители предприятий ответили на вопросы депутатов.

Члены комитета рассмотрели вопрос внесения изменений в Программу приватизации муниципального имущества на 2026 год. Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации,  предполагается дополнить двумя нежилыми зданиями. Вопрос вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

Депутаты рассмотрели проект решения о внесении изменений в  Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования — городской округ город Рязань,   в части уточнения имущества, находящегося в собственности муниципального образования – город Рязань, на котором могут размещаться нестационарные торговые объекты (помимо земель и земельных участков нестационарные торговые объекты могут размещаться в зданиях, строениях, сооружениях).

Депутаты одобрили передачу в аренду части нежилого помещения в доме №29а по  улице Полетаева  Рязанской городской общественной организации «Историко-патриотический клуб «Артания».

Вопросы вынесены на заседание Рязанской городской Думы.

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