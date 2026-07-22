Депутаты рассмотрели результаты деятельности рязанских муниципальных предприятий за 2025 год

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности депутаты рассмотрели информацию о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Рязани за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Рязгордумы.

На начало 2026 года в городе действовало 4 муниципальных предприятия: МУП «Управление Рязанского троллейбуса», МУП «РМПТС», МП «Водоканал города Рязани» и МУП «Эколозащита». Чистая прибыль МП «Водоканал города Рязани» составила 80,4 млн рублей, МУП «Эколозащита» — 20,4 млн руб. У двух предприятий по итогам 2025 года зафиксирован убыток. Общая численность сотрудников всех организаций – 3596 человек, средняя заработная плата – 60,4 тысяч рублей. Руководители предприятий ответили на вопросы депутатов.

Члены комитета рассмотрели вопрос внесения изменений в Программу приватизации муниципального имущества на 2026 год. Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации, предполагается дополнить двумя нежилыми зданиями. Вопрос вынесен на заседание Рязанской городской Думы.

Депутаты рассмотрели проект решения о внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования — городской округ город Рязань, в части уточнения имущества, находящегося в собственности муниципального образования – город Рязань, на котором могут размещаться нестационарные торговые объекты (помимо земель и земельных участков нестационарные торговые объекты могут размещаться в зданиях, строениях, сооружениях).

Депутаты одобрили передачу в аренду части нежилого помещения в доме №29а по улице Полетаева Рязанской городской общественной организации «Историко-патриотический клуб «Артания».

Вопросы вынесены на заседание Рязанской городской Думы.