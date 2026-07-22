Экономика и бизнес

Павел Малков: Сотни рязанских семей улучшили свои жилищные условия по программе переселения из аварийного фонда

Валерия Мединская
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Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании правительства региона, которое он провел 22 июля, обсудил результаты реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья и дальнейшие планы работы в этом направлении.

Павел Малков отметил, что, несмотря на все сложности в ходе реализации программы, она выполнена. Сейчас работа перешла в системное русло и продолжается.

«Сотни рязанских семей улучшили свои жилищные условия благодаря этой программе. Прошу минстрой региона, глав округов держать на постоянном контроле это направление работы. Новое жилье, которое строим и в которое переселяют людей из аварийных домов, должно быть комфортным, на высоком уровне и должно прослужить долгие десятилетия», – подчеркнул губернатор.

Министр строительного комплекса Марат Султанов доложил на заседании, что программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершена. В её рамках расселено 3361 человек из более 1400 помещений общей площадью 57 тыс. кв. м. Приступили к расселению домов, признанных аварийными в более поздний период. Свыше 320 млн рублей из федерального и регионального бюджетов направлены в пять муниципалитетов на расселение 20 домов: до конца 2027 года планируют расселить 230 человек, из них 53 человека уже переселили.

Также дополнительно за счет средств от списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам на эти цели направлено свыше 500 млн рублей в шесть муниципалитетов. До конца этого года будет расселен 21 дом, новое жилье получат более 450 человек, из них 284 уже переехали в благоустроенное жилье. В реестре Фонда развития территорий в Рязанской области аварийными признаны 212 домов, ожидают расселения 3556 человек. Более половины этих домов уже готовы к сносу.

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