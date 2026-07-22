Павел Малков: Сотни рязанских семей улучшили свои жилищные условия по программе переселения из аварийного фонда

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании правительства региона, которое он провел 22 июля, обсудил результаты реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья и дальнейшие планы работы в этом направлении.

Павел Малков отметил, что, несмотря на все сложности в ходе реализации программы, она выполнена. Сейчас работа перешла в системное русло и продолжается.

«Сотни рязанских семей улучшили свои жилищные условия благодаря этой программе. Прошу минстрой региона, глав округов держать на постоянном контроле это направление работы. Новое жилье, которое строим и в которое переселяют людей из аварийных домов, должно быть комфортным, на высоком уровне и должно прослужить долгие десятилетия», – подчеркнул губернатор.

Министр строительного комплекса Марат Султанов доложил на заседании, что программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершена. В её рамках расселено 3361 человек из более 1400 помещений общей площадью 57 тыс. кв. м. Приступили к расселению домов, признанных аварийными в более поздний период. Свыше 320 млн рублей из федерального и регионального бюджетов направлены в пять муниципалитетов на расселение 20 домов: до конца 2027 года планируют расселить 230 человек, из них 53 человека уже переселили.

Также дополнительно за счет средств от списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам на эти цели направлено свыше 500 млн рублей в шесть муниципалитетов. До конца этого года будет расселен 21 дом, новое жилье получат более 450 человек, из них 284 уже переехали в благоустроенное жилье. В реестре Фонда развития территорий в Рязанской области аварийными признаны 212 домов, ожидают расселения 3556 человек. Более половины этих домов уже готовы к сносу.