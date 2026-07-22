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Старые ошибки напомнят о себе: астрологи рассказали, чего ждать от ретроградного Сатурна

Дарья Петухова
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Согласно астрологии, Сатурн считается одной из самых строгих и требовательных планет – недаром его называют «повелителем времени». С 28 июля его влияние вновь усилится. Перед тем как перейти к прогнозам для знаков зодиака, важно разобраться, что означает ретроградное движение Сатурна. Как сообщает издание TheDay, в астрологии этот период связывают с возвращением к прошлым ошибкам и нерешенным вопросам. Он дает возможность пересмотреть свой опыт, исправить недочеты и завершить дела, которые ранее были оставлены без внимания. При этом астрологи отмечают, что Сатурн не терпит бездействия, но может открыть новые возможности для тех, кто готов работать над собой.

Овны

Для Овнов ретроградный Сатурн станет временем переоценки пережитого и работы над уверенностью в себе. Особое внимание стоит уделить дисциплине и отложенным делам – они могут снова напомнить о себе.

Тельцы

Тельцам предстоит сосредоточиться на рабочих вопросах, общении с коллегами и начальством. В этот период тревожные мысли могут взять верх и заставить переживать из-за ситуаций, которые на самом деле не требуют такого внимания. Важно сохранять объективность и трезво оценивать собственные возможности.

Близнецы

Близнецам предстоит пересмотреть отношения с близкими людьми и коллегами. Могут вернуться старые нерешенные вопросы, а также люди из прошлого. Однако принимать их обратно в свою жизнь стоит осторожно. Кроме того, лично намеченные планы могут пройти повторную проверку на прочность.

Раки

Для Раков сложности могут возникнуть в карьере и построении бизнеса, особенно если вы только начинаете развивать свое дело. Сатурн проверит задумки в этой сфере на прочность, поэтому новые проекты могут потребовать больше времени и усилий.

Львы

Львам предстоит обратить внимание на масштабные планы и идеи, которые долгое время находились в ожидании. Этот период может открыть новые возможности для развития и перехода на новый жизненный этап. Однако перед серьезными изменениями важно оценить все риски и возможные последствия.

Девы

Девам стоит обратить внимание на финансовый вопрос. Не рекомендуется вкладываться в сферы, где недостаточно опыта или знаний. Лучше разобраться с долгами и внимательнее относиться к своим расходам.

Весы

Для Весов этот период может стать непростым в личных и деловых отношениях. У кого-то отношения могут перейти на новый уровень, но только если оба партнера будут готовы работать над ними и искать компромиссы. Также представители этого знака могут столкнуться с влиянием общественного мнения, которое временами будет казаться слишком резким.

Скорпионы

Скорпионам стоит внимательнее отнестись к своему здоровью. Старые проблемы и недолеченные заболевания могут снова напомнить о себе, особенно если ранее им не уделяли достаточно внимания. В рабочих вопросах лучше избегать резких решений и не менять направление деятельности под влиянием эмоций.

Стрельцы

У Стрельцов могут возникнуть сложности в личной сфере. Для женщин этот период может стать тревожным из-за вопросов, связанных с рождением ребенка. Более благоприятным он будет для тех, кто давно занимается этим вопросом и тщательно подошёл к планированию.

Козероги

Козерогов могут ожидать домашние дела и заботы. Если вы давно планировали покупку собственного жилья, этот период может стать подходящим для решения вопроса. Однако тем, кто только недавно задумался о подобных сделках, стоит проявить осторожность.

Водолеи

У Водолеев на первый план могут выйти проблемы с родственниками или соседями, не исключены и конфликты. Возможно, с кем-то из своего окружения придется попрощаться. Также сложности могут возникнуть в бюрократических вопросах, где придется столкнуться с потерей времени и неожиданными препятствиями.

Рыбы

Рыбы могут получить результаты от проектов и задач, над которыми работали долгое время. Однако рассчитывать стоит только на собственные усилия – быстрых результатов ждать не стоит. В финансовых вопросах лучше проявить осторожность, поскольку период не подходит для необдуманных вложений и рискованных решений.

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