Рязанскую молодёжь обучили основам тактической, спортивной и медицинской подготовки

В Рязанской области завершилась региональная смена «Смены Первых: Юнармейское лето». Смена проходила с 28 июня по 11 июля в Центре «Лучезарный». Участниками стали 256 школьников и студентов СПО в возрасте от 12 до 17 лет.

Региональная смена была направлена на формирование у школьников осознанного отношения к защите родины, навыков командной работы, физической выносливости. Программа включала теоретический и практические блоки, что помогало ребятам сразу же отработать полученные знания на занятиях. Каждый день смены у ребят были тренировки по военно-прикладным дисциплинам: огневая подготовка, тактическая медицина, основы тактики, отработка навыков на полигоне, работа в команде, спортивные испытания. На смене ребята встретились с Героем Российской Федерации, кавалером Ордена Мужества, гвардии старшим лейтенантом Николаем Копытовым. На собственном примере гость рассказал Первым о долге, мужестве и ответственности, поделился историями со службы, а также ответил на вопросы ребят, которые они подготовили.

«Наставниками для ребят стали курсанты Рязанского училища ВДВ имени В.Ф. Маргелова Они помогали осваивать военно-прикладные дисциплины, поддерживали в сложных моментах и были примером для подражания», – поделилась Татьяна Косачева, Председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области.

Итоговым мероприятием смены стала тактико-специальная командная игра. В ходе игры каждый взвод показал, чему научился за период смены: тактику на местности, навыки тактической медицины, применение комплектов ОЗК, сборку и разборку АК-74М и снаряжение магазина. Каждый этап включал проверку на прочность, скорость и слаженность работы ребят в команде.

Чтобы стать участниками региональной смены «Смены Первых: Юнармейское лето», необходимо было пройти конкурсный отбор, подготовив творческий видеоролик или пост с рассказом о Герое. По итогам оценки авторы лучших работ были приглашены на смены.

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