Фото: Правительство Рязанской области
Культура и события

Фестиваль «Моменты лета», «Есенин Яр», семейные праздники: афиша мероприятий 11-12 июля

Дарья Петухова
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В летние выходные в Рязани и области пройдут фестивали, концерты и семейные праздники. На Рязанской ВДНХ состоится фестиваль «Моменты лета» с творческими площадками и вечерней концертной программой. Любителей природы и творчества Сергея Есенина по традиции ждут в музее-заповеднике в Константинове, где продолжается фестиваль «Есенин Яр».

Подробнее об этих и других мероприятиях читайте в нашей новой афише.

11 июля, суббота

Музей-заповедник С.А.Есенина в Константинове

«Константиновская вечёрка» в рамках фестиваля «Есенин Яр» (12+) – с 16:00. В Константинове пройдет вечер народной культуры с мастер-классами, лекциями, экскурсиями и музыкальной программой. Гостей ждут моноспектакль «На вяку, как на таку», выступление ансамбля «Есенин-квартет» и концерт проекта BELOBOKA. Все мероприятия доступны по входному билету на территорию музея-заповедника, в том числе по Пушкинской карте.

Рязанская ВДНХ

Фестиваль фотографии «Моменты лета» (0+) – с 19:30. На Рязанской ВДНХ пройдет праздник фотографии с детской анимацией, творческими мастер-классами и концертной программой. Гостей ждут выступление композитора Андрея Синецкого, Ренаты Довгалис и группы «Неон».

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 13:00 и17:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.

ТРЦ «Марко Молл»

«День семьи: большой русский праздник» (0+) – 14:30. На площадке у ТРЦ «Марко Молл» пройдет семейный праздник с командными состязаниями, игровыми и творческими зонами для детей, сюрпризами для пар и зрелищным воздушным шоу. Вход свободный.

12 июля, воскресенье

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 13:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.

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