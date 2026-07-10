«Работа артиста над собой не прекращается никогда». Анастасия Сылка о профессии, ролях и работе в Рязанском театре драмы

В мае на Международном фестивале «Славянские театральные встречи» Анастасия Сылка получила награду за «Лучшую женскую роль второго плана» за роль Марии, служанки в спектакле «Двенадцатая ночь». Эта награда стала ещё одним поводом обратить внимание на актрису Рязанского театра драмы, которая за четыре года работы в театре успела запомниться зрителям разными сценическими образами. За каждым из них стоят внутренняя работа и желание глубже понять своего героя.

В разговоре с нами Анастасия рассказала о своём театральном пути, работе над ролями и о том, почему артист никогда не перестаёт учиться.

– Расскажите, откуда появилась любовь к театру? Был ли момент, когда вы поняли, что хотите связать свою жизнь именно со сценой?

– Всё началось в детстве, когда я устраивала домашние концерты для родителей. Относилась к этому очень серьёзно, самостоятельно составляла программу, подбирала музыку, придумывала хореографию, продумывала костюмы. В девять лет я пришла в театральную студию и занималась там до окончания школы. Это увлечение оказалось настолько сильным, что выбор профессии стал для меня очевидным – я решила поступать в театральный вуз.

– Вы окончили Владимирский областной колледж культуры и искусства. В театральной среде часто говорят о разнице между средним и высшим театральным образованием. Как вам кажется, что действительно определяет артиста – образование или личный опыт и постоянная внутренняя работа?

– Я думаю, что ключевую роль в становлении артиста играют педагоги, которые не только учат, но и воспитывают. Я искренне благодарна своим педагогам – Николаю Анатольевичу Горохову, Надежде Ивановне Гороховой, Владимиру Александровичу Кузнецову, Анне Александровне Кукушкиной – за знания и глубокое понимание театра и жизни, которые они мне передали. Особенно ценно, что подход к обучению был по-настоящему индивидуальным.

Конечно, театральная школа – важный этап, но она не ставит точку в профессиональном пути. Работа артиста над собой не прекращается никогда.

– Вы родились в Рязани, а в 2022 году стали частью труппы Рязанского театра драмы. Почему именно этот театр стал вашим выбором?

– Во время учёбы и работы во Владимире я часто приезжала в родной город и с большим интересом посещала Рязанский театр драмы. Тогда особенно сильное впечатление произвели спектакли из текущего на тот момент репертуара, среди которых «Фауст», «Переплыть море», «Вишнёвый сад». В те годы мне и в голову не приходило, что однажды я сама выйду на эту сцену. Но жизнь сложилась иначе: я вернулась на родину и с большой радостью стала частью труппы Рязанского театра драмы.

– В работе с режиссёром для вас важнее точное следование его замыслу или всё-таки возможность привносить в роль что-то своё?

– Работа над ролью для меня – это прежде всего процесс сотворчества с режиссёром. Сначала я стараюсь максимально точно понять его замысел, то, какой образ он видит. А дальше, уже в процессе репетиций, если появляются собственные идеи, я могу предложить их и обсудить с режиссёром. Он, в свою очередь, даёт обратную связь: иногда мои предложения остаются в работе, иногда отходят в сторону.

– Бывали ли роли, которые помогали лучше понять саму себя?

– Каждая роль – это в каком-то смысле новое знакомство с собой. Одни образы оказываются близкими и понятными сразу, другие – непривычными и даже сложными. Но в каждом персонаже можно найти что-то созвучное твоему внутреннему состоянию. Поэтому работа над ролью постепенно становится формой самопознания, которая помогает глубже понять себя.

– Когда вы играете спектакль не первый сезон, что становится сложнее –сохранить свежесть эмоций или, наоборот, не уйти в привычку?

– Даже если спектакль идёт не первый сезон, главное для меня – оставаться гибкой и включённой в процесс, не уходить в автоматизм. Если партнёр сегодня существует чуть иначе, у него другое внутреннее состояние, моя задача – не цепляться за «вчерашний спектакль», а быть с ним в диалоге здесь и сейчас.

– Недавно вы получили награду за роль Марии в «Двенадцатой ночи». Меняется ли отношение к роли после высокой оценки критиков? Появляется ли ощущение большей ценности этой работы?

– Нет, моё отношение к роли не изменилось я всегда любила этот спектакль и эту работу, отношусь к ней очень трепетно. Мне кажется, это чувство разделяют все, кто в нём занят: мы очень радуемся, когда видим его в афише. Как-то мы с коллегами обсуждали, с каким напитком у нас ассоциируется спектакль, и многие неожиданно сказали – с игристым шампанским!

– Театр требует постоянной эмоциональной отдачи. Где вы находите ресурс, чтобы каждый раз выходить на сцену искренне и не выгорать?

– Мои источники энергии – это общение с близкими, время с семьёй, прогулки с собакой, музыка и поездки на природу. Всё это помогает переключиться, восстановиться и снова выходить на сцену.

– И в завершение: есть ли роль или творческая мечта, к которой вам особенно хочется прийти?

– На данный момент у меня нет какой-то конкретной роли, о которой я мечтаю. Мне кажется, в актёрской профессии важно быть открытым к новым возможностям и доверять тому, как складывается путь. Иногда самые важные роли приходят не тогда, когда их ждёшь.