Жителя Рязанского района будут судить за незаконное хранение автоматов и пистолета

Прокуратура Рязанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя, которому предъявлено обвинение сразу по четырём эпизодам части 1 статьи 222 УК РФ — незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов.

Согласно материалам следствия, в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года мужчина незаконно приобрёл у знакомых автомат АКС-74У, автоматическую винтовку CZ BREN 2, пистолет на базе конструкции Макарова, а также более 490 патронов. Всё это он хранил по месту своего проживания.

В результате оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность обвиняемого была пресечена, а изъятое оружие и боеприпасы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

За совершённые преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Рязанский районный суд.