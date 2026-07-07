Июльский потоп, пожары и сбой техники: кого природный апокалипсис может застать врасплох

В новом прогнозе на июль астролог Тамара Глоба уделила особое внимание не только личной жизни и финансам, но и событиям, которые могут затронуть буквально каждого. Сегодня разбираемся, кого в июле могут застать врасплох природные явления, сбои техники и проблемы в дороге.

Для всех знаков зодиака

Первая декада июля, по словам астролога, станет одним из самых напряженных периодов месяца. Именно в это время могут активизироваться природные стихии – огонь, вода и воздух. Тамара Глоба предупреждает о возможных бурях, сильных ливнях, наводнениях и других природных явлениях. Если вы планируете отпуск, поездку или отдых на природе, лучше заранее следить за прогнозом погоды и быть готовыми к неожиданным изменениям.

Кроме того, уже с середины июля внимание стоит уделить технике и средствам связи. В этот период возможны сбои в работе гаджетов, навигации и интернета, поэтому важные документы, билеты и маршруты лучше сохранить заранее.

Овны и Близнецы

Овнам и Близнецам астролог советует быть особенно внимательными в дороге. Если в июле вы собираетесь в длительное путешествие, особенно на автомобиле, заранее продумайте маршрут и не спешите за рулем. Повышенную осторожность стоит соблюдать в первую декаду месяца, а также ближе к его завершению.

Раки

Ракам в июле рекомендуется обратить особое внимание на технику и информацию. Возможны сбои в работе устройств, перебои со связью или потеря важных данных. Перед поездками лучше заранее проверить билеты, зарядить гаджеты и сохранить необходимые документы. В начале месяца также не стоит доверять всему, что услышите: астролог советует перепроверять информацию и не делать поспешных выводов.