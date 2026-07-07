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Новости России

В Краснодарском крае возобновили работу 80 АЗС после перебоев с топливом

Анастасия Мериакри
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В Краснодарском крае снова открылись 80 автозаправочных станций, которые ранее временно приостановили работу из-за перебоев с поставками топлива. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По словам губернатора, ситуация с обеспечением топливом находится на контроле рабочей группы, в которую входят представители отраслевых компаний. Вениамин Кондратьев выразил благодарность Правительству России за оперативное принятие решения об увеличении поставок бензина и дизельного топлива в Краснодарский край.

«Теперь мы принимаем все необходимые меры для сокращения сроков его разгрузки и доставки на АЗС», — отметил глава региона.

Несмотря на возобновление работы большинства заправок, на многих из них пока действуют ограничения. Водители могут заправить не более 20 или 30 литров топлива на один автомобиль. Кроме того, временно приостановлена продажа топлива в канистры и другие емкости.

Для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, оперативных и экстренных служб в регионе определен перечень специальных АЗС. На этих заправках могут заправляться: спецтранспорт, коммунальная техника, общественный транспорт.

Дополнительно краевые власти приняли меры по оптимизации потребления топлива органами власти, организациями и предприятиями региона. Это позволит более рационально распределить имеющиеся ресурсы и обеспечить бесперебойную работу важнейших служб.

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