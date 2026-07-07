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Конец розовых очков: как Венера в Деве изменит личную жизнь и финансы с 9 июля

Анастасия Мериакри
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С 9 июля по 6 августа Венера, отвечающая за любовь, эстетику и финансы, перемещается в практичный и педантичный знак Девы. Астролог Мария Романова в беседе с 7дней.ru предупреждает: период розовых очков и спонтанных трат закончился. Наступает время навести порядок в кошельке, мыслях и личных связях.

Переход Венеры в Деву — не самое романтичное событие в астрологическом календаре. Практичная Дева гасит излишний эмоциональный пыл, требуя точности и системности там, где обычно хочется просто помечтать. Однако у этого транзита есть огромный плюс: он позволяет взглянуть на реальность без прикрас и самообмана.

В сфере отношений Венера в Деве работает как строгий редактор, отсекая все лишнее. Эпоха эффектных жестов и красивых, но пустых признаний временно приостанавливается.

Теперь истинная ценность заключается в заботе и конкретных действиях. Например, если партнер молча убирает нелюбимый ингредиент из вашего блюда или помогает с бытовыми делами — это сейчас ценится гораздо выше, чем букет цветов. Одиноким людям астрологи советуют искать вторую половинку не в шумных клубах, а в рабочих проектах, на обучающих курсах или среди людей, разделяющих ваши жизненные ценности. Притяжение будет строиться на общих целях и взаимопонимании.

«Венера в Деве — не торжество и не праздник, но нечто куда более ценное: труд, совершенный с достоинством. А то, что сделано с достоинством и чистым сердцем, никогда не остается без награды — рано или поздно жизнь непременно возвращает вложенное сполна», — отметила Мария Романова.

В денежном вопросе Венера в Деве включает режим тотального аудита. Любые импульсивные покупки, необдуманные траты и красивые, но бесперспективные проекты могут обернуться серьезными убытками.

Зато кропотливый труд и грамотное планирование принесут отличные плоды. Это идеальное время, чтобы пересмотреть семейный бюджет, закрыть старые долги и наконец решить финансовые вопросы, которые вы откладывали в долгий ящик. Легких выигрышей и подарков судьбы ждать не стоит: период требует честного труда, что в долгосрочной перспективе гораздо надежнее.

Астрологи рекомендуют сейчас вкладывать средства в здоровье, образование и профессиональные навыки. В общении с близкими и коллегами стоит говорить прямо, не копить обиды и решать вопросы по существу. А вот от крупных спонтанных покупок и попыток пустить пыль в глаза за свой счет лучше воздержаться.

Четыре знака зодиака ощутят влияние этой энергии особенно сильно.

Близнецы

Представителям знака придется научиться концентрации. Попытки усидеть на двух стульях и распылить бюджет на несколько идей одновременно приведут к финансовым дырам. Дева требует сфокусироваться на одном направлении, иначе рассеянность будет наказана опустевшим кошельком.

Дева

Для именинников этого периода наступает время жатвы. Вы получаете прямой доступ к денежным потокам. Грамотное планирование и прагматичный подход помогут закрыть старые долги, накопить капитал и выйти на новый уровень материальной стабильности.

Стрелец

Ваш природный масштаб и оптимизм будут конфликтовать с дотошностью Девы. Астрологи советуют притормозить с рискованными проектами и крупными авантюрами. Если не угомонить тягу к приключениям в финансах, убытки не заставят себя ждать.

Рыбы

Знаку, которому и так сложно дружить с цифрами и дисциплиной, нужно быть предельно осторожным. Из-за рассеянности, беспечности или чужого влияния деньги могут буквально таять в руках. Включите режим максимальной бдительности и не доверяйте управление финансами третьим лицам.

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