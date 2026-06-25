Новые приключения «Трёх богатырей» покажут в Рязани

Любимый многими мультфильм возвращается на большие экраны с новой историей про трёх богатырей. Героям снова не до отдыха им предстоит вернуть князю волшебную ель, снять чары с Юлия и разобраться с пеньком, который метит в фавориты при дворе. Параллельно богатырям приходится держать под контролем целый город, который буквально начинает разваливаться.

В новой афише также собраны свежие киноновинки для рязанцев – комедии, ужасы и мелодрамы.

Малыш-Каратист (12+)

– Семейный. Россия

– Продолжительность: 1 час 48 минут

– Двенадцатилетний Саша переезжает в Пятигорск к тёте, пока родители работают в Африке. В новой школе он сталкивается с травлей и конфликтом с местным лидером Маратом. После пропажи родителей во время наводнения Саша начинает заниматься карате, где с помощью тренера Дмитрия и его дочери Маши учится справляться со страхом и находить уверенность.

Летом всякое бывает. Побег из Сколбора (6+)

– Семейный. Россия

– Продолжительность: 1 час 48 минут

– Злата проводит каникулы за играми и теряет контроль над временем и обязанностями. Родители забирают у неё устройства, после чего девочка загадывает желание играть без ограничений и оказывается внутри компьютерной игры. Сначала это кажется развлечением, но вскоре Злата понимает, что выбраться обратно куда сложнее.

Распаковка (6+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 1 час 28 минут

– Блогер Влад придумывает необычный способ продвинуть свой концерт и выставляет себя на аукцион как «лот». Ставка неожиданно уходит сыну богатого бизнесмена Боре, и теперь Влад вынужден неделю жить по его правилам и развлекать нового владельца. Разорвать сделку нельзя из-за штрафов, поэтому Влад начинает снимать происходящее как реалити-шоу, превращая жизнь Бори в контент. Но Боря быстро принимает правила игры и отвечает ему всё более жёсткими спытаниями.

Ночной бизнес (18+)

– Комедия. США

– Продолжительность: 1 час 36 минут

– Манко управляет успешным ночным клубом в Лос-Анджелесе вместе с женой, пока одна ночная кража не переворачивает всё с ног на голову. Из клуба исчезают деньги, связанные с картелем, и теперь он оказывается между криминальными разборками и угрозой для собственной семьи.

Астрал. Проклятие экзорциста (18+)

– Хоррор. США

– Продолжительность: 2 часа 2 минуты

– ​В Таиланде пробуждается древнее зло, которое захватывает разум главного защитника этих земель. Чтобы остановить надвигающееся безумие, община вынуждена объединить двух врагов – экзорциста, верящего в строгие ритуалы, и шамана, знающего запретные тайны потустороннего мира.

Где ты? (16+)

– Мелодрама. Россия

– Продолжительность: 1 час 34 минуты

– Жизнь семейной пары рушится в один момент, когда пропадает их трёхмесячный сын. Спустя шесть лет Анна пытается смириться и начать жить заново, а её муж Максим, врач-анестезиолог, не прекращает поиски, надеясь выяснить, что произошло на самом деле.

Три богатыря. Ни дня без подвига 3 (6+)

– Анимация. Россия

– Продолжительность: 1 час 7 минут

– Три богатыря снова оказываются в центре событий, где дел у них хоть отбавляй. Им предстоит вернуть князю волшебную ель, снять с Юлия чары Бабы Яги и разобраться с пеньком, который решил занять место главного фаворита при дворе. При этом героям приходится одновременно держать под контролем весь город и его жителей, буквально не давая ему «развалиться».