Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016
Новости России

Пропавшую семью Усольцевых могут признать умершими

Анастасия Мериакри
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Прошло уже более девяти месяцев с тех пор, как в тайге Красноярского края бесследно исчезла семья из трех человек. Теперь у их близких появилась возможность юридически оформить статус пропавших без вести как умерших.

28 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в туристический маршрут к горе Буратинка. Их путь лежал через труднодоступную местность вблизи поселка Кутурчин. С того дня о семье не поступало никаких вестей.

Единственное, что осталось от их путешествия — брошенный автомобиль на окраине поселка. Именно там путешественники остановились на ночлег перед выходом на маршрут. Больше их никто не видел.

Поисковая операция стартовала сразу после исчезновения семьи. К 12 октября 2025 года активные мероприятия были свернуты из-за наступления зимы. С приходом весны 2026 года, когда снежный покров сошел, поисковики вернулись на место трагедии. Но все усилия оказались тщетны — ни самих туристов, ни их вещей, ни каких-либо следов обнаружить не удалось.

Следователи рассматривают в качестве основной версии несчастный случай. Параллельно озвучивались и альтернативные гипотезы: нападение хищников, получение травм в результате падения, или даже добровольный уход из жизни с инсценировкой исчезновения. Однако ни одна из версий не нашла подтверждения.

По словам адвоката Андрея Алешкина, родственники семьи теперь имеют все основания для обращения в суд с заявлением о признании Усольцевых умершими, пишет aif.ru.

«По закону гражданина можно объявить умершим, если в месте его жительства нет сведений о нём в течение пяти лет. Но есть важное исключение: если человек пропал при обстоятельствах, которые угрожали смертью или дают основание предполагать гибель от несчастного случая, то срок сокращается до шести месяцев. Усольцевы пропали в тайге, где резко ухудшилась погода, рельеф сложный, есть различные риски. Поэтому у семьи уже сейчас есть право подать в суд с просьбой объявить их умершими», — пояснил юрист.

Если суд сочтет представленные доказательства достаточными, будет вынесено решение о признании граждан умершими. Датой смерти при этом может быть установлен день их предполагаемой гибели.

У пропавшей семьи остались близкие люди — сын Ирины от предыдущих отношений подросток Данил и бабушка.

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