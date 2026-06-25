Европейская жара до +30°С придет в Рязань в конце июня, в июле откроется грозовой сезон

Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов рассказал о погоде в Рязанской области на ближайшие недели. По его словам, первоначальные прогнозы о длительном прохладном периоде были скорректированы — устойчивое похолодание, начавшееся примерно 15 июня, окажется менее продолжительным.

В Европе сейчас стоит сильнейшая жара, которая продлится почти до конца июня. Во Франции из-за высоких температур даже отключают атомные станции — невозможно добиться нормативных уровней охлаждения реакторов. В Северной Германии температуры приближаются к +40, а в Венгрии и на побережье Средиземного моря 40-градусная отметка уверенно превышается.

Поток жаркого воздуха из Сахары оказался устойчивее первоначальных оценок, что усилило южно-европейский антициклон. Поэтому европейское жаркое влияние на Рязанскую область в ближайшие дни будет сильнее, чем предполагалось ранее.

До 29 июня погоду в регионе будет определять отрог южно-европейского антициклона. Сахарский воздух, проходя через Францию, Германию и Финский залив, будет смешиваться с более северными воздушными массами и доходить до Рязани уже не таким жарким, а слегка теплым и комфортным.

25 июня (четверг) через регион пройдет волна более холодного воздуха — температура снизится до +20 днем и +12 ночью, возрастет облачность, но существенных осадков не будет.

С 26 по 28 июня усилятся антициклональные влияния, температурный фон начнет расти до +23…+24 градусов днем, вероятность осадков снизится до минимума, но возрастет скорость ветра.

В последних числах июня южно-европейский антициклон начнет смещаться к востоку через Черное море к Предкавказью. С 30 июня по 2 июля он будет проходить рядом с Центром России, вследствие чего температуры в Рязанской области вырастут до +29 градусов днем. В восточных районах области не исключен переход и через +30.

«Европейская жара аукнется и у нас, но недолго и не на уровне +40 — сахарский воздух по пути к нам продолжит трансформироваться, и подмешивание соседних воздушных масс жару собьет», — пояснил Сергей Тобратов.

После 5 июля ожидается формирование принципиально новой системы циркуляции. С севера (из Прибалтики и Белого моря) пойдут холодные воздушные потоки, которые встретятся с очагом тепла и высокого давления на юге. Это столкновение разнородных потоков станет источником грозовой активности и резкого усиления осадков.

Вплоть до 5 июля дождей в Рязанской области почти не будет — только эпизодические и скудные. Затем дефицит осадков вполне может компенсироваться грозовыми ливнями. Так что в первых числах июля, скорее всего, открывается грозовой сезон.