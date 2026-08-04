Иллюстрация: 7инфо
Погода

В Рязанской области 5 августа ожидается до +29°С

Алексей Самохин
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В среду, 5 августа, в Рязанской области ожидается сухая погода с температурой воздуха до +29°С. В течение суток сохранится переменная облачность без существенных осадков.

По данным Рязанского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС», в ночные часы столбики термометров по региону покажут от +12°С до +17°С. Днем воздух прогреется до +24…+29°С. Ветер ночью ожидается слабый, переменных направлений со скоростью 0–5 м/с, а днем перейдет на южную четверть и усилится до 3–8 м/с.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют.

Несмотря на благоприятные погодные условия, региональные службы предупреждают о сохраняющейся вероятности локальных происшествий муниципального уровня. В большинстве районов возможны аварии на линиях электропередачи и связи, сбои в работе коммунальных систем, а также нарушения в движении транспорта и рост числа ДТП. Кроме того, сохраняются риски падения деревьев, обрушения слабо укрепленных рекламных конструкций и повреждения кровель зданий.

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