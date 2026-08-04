Фото: СТС
Новости кино и ТВ

Сергей Бурунов станет соведущим Александра Петрова в новом выпуске шоу «Форт. Возвращение легенды»

Алексей Самохин
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СТС и компания «ВайТ Медиа» завершили съёмки второго сезона шоу «Форт. Возвращение легенды» (16+). Ведущим телепроекта вновь стал Александр Петров, а его соведущим в спецвыпуске — Сергей Бурунов. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

«Символично, что Серёжа был последним российским ведущим французского «Форта», а я первым ведущим российского шоу. Безусловно, вдвоём работается легче, особенно актёрам, ведь нас с институтской скамьи учат, что главное — взаимодействие с партнёром. И я, конечно, страшно рад партнёрству с Серёжей, с которым можно сорок минут помолчать в гримёрке перед эфиром, чтобы набраться сил, а ведь это очень хороший маркер любых взаимоотношений», — считает Александр Петров.

«Самое неприятное в этой истории — то, что именно я должен быть на месте основного ведущего «Форта». Всё жду, когда мои молитвы услышат, а пока решил напомнить Александру Андреевичу, кто здесь самый талантливый, — шутит Сергей Бурунов. — Если отбросить этот печальный момент, я получил массу впечатлений: лишний раз приехал в Санкт-Петербург, побывал в очень красивом месте и размял тельце. Правда, бегать по бесконечному форту вместе с участниками — особенный вид мазохизма, я вам скажу». 

Съёмки приключенческого шоу проходили на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте на площадках фортов Император Александр Первый и Кроншлот. 

«Если в прошлом году удивлял сам факт съёмок на кронштадтских фортах, то теперь задача сильно усложняется и всё становится гораздо масштабнее. Но мы поставили высокую планку, проект активно развивается, и мы продолжаем «обживать» форт, где теперь есть практически всё для жизни: ресторан «изысканной» кухни, пугающая библиотека и, наконец, прачечная, в которой участники могут познакомиться с новым обитателем форта. В этом сезоне также больше сложных испытаний: герои прыгают с крыши в воду, ездят на велосипеде по канату на высоте, попадают в липкую комнату и решаются на многое другое. При этом надо не забывать, что мы снимаем на острове, окружённым Финским заливом, и погода здесь постоянно меняется. Ураганы, дожди, шквальный ветер, которые не раз срывали нам испытания, но мы выстояли», — говорит креативный продюсер СТС Александра Гройсман.

Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС

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