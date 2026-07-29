Фото: START, PREMIER
Новости кино и ТВ

Тимофей Трибунцев возглавил банду телефонных мошенников в новом сериале  «Мошенник. История клоуна»

Алексей Самохин
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Актер Тимофей Трибунцев («Дети перемен», «Подслушано в Рыбинске», «Страсти по Матвею») присоединился к проекту режиссера Антона Федорова «Мошенник. История клоуна» (16+), в котором провинциальный циркач Рома (Лев Зулькарнаев) внедряется в группировку телефонных мошенников. Трибунцев исполнит одну из главных ролей — организатора и жесткого руководителя подпольного колл-центра. «Мошенник. История клоуна» — проект онлайн-кинотеатров START и PREMIER совместно с киностудией MA.

Обнаружив, что родную бабушку обокрали мошенники, а полиция только пожимает плечами, провинциальный клоун Рома (Лев Зулькарнаев) сам находит злоумышленника (Тимофей Трибунцев), устраивается на работу в его подпольный колл-центр и вынашивает план мести. Обучаясь новой «профессии», Рома быстро достигает вершин мастерства и становится непревзойденным обманщиком. Теперь он ведет двойную жизнь: вечером — растяпа на арене провинциального цирка, днем — гениальный разводила в колл-центре, готовящий месть для своего босса. Обычный клоун впервые зарабатывает столько денег, что может позвать на свидание акробатку Соню (Ксения Трейстер), в которую давно и безответно влюблен. Что выберет Рома: легкие деньги и путь афериста или риск ради справедливости? 

«Мне всегда важно работать с темами, которые действительно затрагивают людей. Телефонное мошенничество — одно из немногих явлений, которое сегодня касается буквально каждого. У всех есть история про себя, родных или друзей, столкнувшихся с обманом, поэтому мне давно хотелось исследовать эту тему и показать, как устроен этот мир изнутри.

Для меня также особенно важно поддерживать молодые продюсерские команды и талантливых авторов, помогая им создавать проекты, которые одновременно увлекают зрителя и говорят с ним о том, что происходит здесь и сейчас. Когда коллеги из MA принесли сценарий этого сериала, я сразу поняла, что у истории большой потенциал», — комментирует Ирина Сосновая, генеральный продюсер START,  шоураннер «Содержанок», «Детей перемен» и других культовых проектов онлайн-кинотеатра.  

По словам Антона Федорова, одного из самых востребованных театральных режиссеров, кастинг в проект стал значимой частью съемочного процесса: «Этот момент был для меня особенно принципиальным. На мой взгляд, состав артистов получился замечательным и интересным. Со многими из них меня связывает театральная сцена. Например, Тима Трибунцев играет главную роль в спектакле “Дон Кихот”. И наше сотрудничество протянулось дальше в киноисторию. Кроме того, Тимофей, безусловно, выдающийся артист. И, мне кажется, на экране он еще не воплощал подобный образ: темный, скользкий, отрицательный персонаж, который по какой-то причине становится странно близким для нашего главного героя».

«Переманить на темную сторону клоуна может только другой клоун. И Тимофей Трибунцев, безусловно, обладатель такого таланта. Его герой — само искушение, с которым сложно сражаться, но обязательно нужно. Абсолютно уверен, зрители впервые увидят такого Тимофея Трибунцева», — рассказывает Антон Курильчик, сооснователь киностудии MА, в прошлом студии Medium Quality и продюсер проектов «Внутри Лапенко», «Что было дальше», Kuji podcast и LAB с Антоном Беляевым. 

Также в проекте заняты Семен Штейнберг («Содержанки», «Вызов», «Циники»), Алексей Золотовицкий («Волшебный участок», «Последний министр»), Влад Ценёв («Жить жизнь», «Медиатор», «Холод», «История его служанки»), Ефим Белосорочка («Два холма», «Крутая перемена»), Евгения Симонова («Обыкновенное чудо», «Афоня», «Последний богатырь. Наследие»), Константин Мурзенко («Хороший человек», «Беспринципные»)  и другие.

Фото: START, PREMIER
Фото: START, PREMIER
Фото: START, PREMIER
Фото: START, PREMIER
Фото: START, PREMIER
Фото: START, PREMIER
Фото: START, PREMIER
Фото: START, PREMIER

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