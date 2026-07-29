Рязанец помог знакомой собраться в роддом, а после украл у неё два телевизора

Полицейские раскрыли кражу из дома в поселке Октябрьский Михайловского района. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» получили сведения, что 31-летний житель города Михайлова ищет способ продать с рук два телевизора.

Ранее этого мужчину осудили за кражу и повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Репутация у него сомнительная.

Сотрудники полиции проверили полученные сведения и установили, что рецидивист причастен к хищению телевизоров из дома 24-летней жительницы поселка Октябрьский. Хозяйка в это время находилась в роддоме, где ухаживала за новорожденным.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленника.

По предварительной информации, 31-летний михайловец был знаком с жительницей поселка Октябрьский, бывал у нее дома. Когда женщине подошло время рожать, родственников рядом не оказалось. Знакомый вместе с соседями помог беременной собраться и уехать в роддом. В суете сборов мужчина незаметно забрал дубликат ключей от замка входной двери дома. Позже, до возвращения хозяйки, злоумышленник открыл жилище, похитил два телевизора, а затем запер дверь. Мужчина потратил день в поисках покупателя на похищенное и сбыл украденное, эти хлопоты не ускользнули от полицейских.

Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.