Ночью уничтожено 356 украинских БПЛА самолетного типа

В ночь на 28 июля российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную воздушную угрозу. В числе регионов, где сбивали беспилотники, есть и Рязанская область.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 мск 27 июля до 08:00 мск 28 июля было перехвачено и уничтожено 356 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Под ударом оказались 15 регионов — от Белгородской области до Республики Крым, а также акватория Азовского моря. В списке территорий, над которыми работала ПВО, — Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская, Ростовская, Рязанская, Смоленская области, Московский регион и Республика Крым.