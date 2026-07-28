рубли, бухгалтерия
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Общество

hh.ru: в Рязанской области открыто более 2,7 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч

Алексей Самохин
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В Рязанской области за май и июнь было открыто и обновлено более 2,7 тысяч вакансий с предлагаемой заработной платой от 200 тыс. рублей. Анализ вакансий показал, что наиболее высокие зарплатные предложения размещали работодатели из сферы рабочих профессий, строительства и недвижимости, производства, транспорта и логистики, а также продаж и обслуживания клиентов.

Согласно данным базы вакансий hh.ru, в мае и июне 2026 года в Рязанской области появилось или было обновлено 2,7 тыс. предложений с зарплатой от 200 тыс. рублей и выше. 24% из них приходится на вакансии с вахтовым графиком. Это сравнительно немного по меркам других регионов ЦФО. Так, в Тверской области доля вахтовых предложений среди высокооплачиваемых вакансий достигает — 34%, в Ярославской области — 28%, а вот в Тульской области, по сравнению с соседями, показатель меньше — 23%, в Воронежской области — 20%.

Оставшийся 76% дорогих предложений ориентированы на соискателей, готовых работать в пределах своего региона проживания.

Наиболее активно вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей размещают компании из отраслей рабочих профессий (31%), строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования (27%), производства и сервисного обслуживания (25%), перевозок, логистики (17%), а также продажи и обслуживание клиентов (13%).

Среди специалистов, которым чаще всего предлагают такой уровень дохода, преобладают представители рабочих профессий, в частности – водители (19%), сварщики (16%), машинисты (15%), разнорабочие (11%) и менеджеры производственной линии (11%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (28%).

Примечательно, что наличие образования далеко не всегда выступает обязательным требованием для таких позиций. В 68% случаев компании либо не требуют диплома, либо не указывают его как ключевое условие. При этом 29% вакансий с предлагаемым доходом от 200 тысяч доступны только кандидатам с высшим образованием, а 7% — со средним профессиональным.

В то же время требования к профессиональному опыту остаются значительно более строгими. Для большинства высокооплачиваемых позиций наличие опыта является обязательным условием. Так, 47% вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей предполагают опыт работы до трех лет, 26% — до шести лет, а 5% — более шести лет. Лишь 21% подобных предложений доступны начинающим специалистам без профессионального опыта.

Топ-5 вакансий с предлагаемой зарплатой от 200 тысяч рублей, Рязанская область
Сварщик НАКС ОХНВП п.16, от 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://hh.ru/vacancy/135535431
Механик по обслуживанию карьерной и строительной техники, от 280 000 ₽ за месяц на руки, https://hh.ru/vacancy/132768737
Водитель с категорией Е, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://hh.ru/vacancy/134313565
Сварщик на полуавтомат, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://hh.ru/vacancy/135221824
Маляр, от 231 000 ₽ за месяц на руки, https://hh.ru/vacancy/135197329

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