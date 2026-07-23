РГРЭС сообщили о завершении работ по восстановлению электроснабжения в Рязани

В Рязани полностью восстановили электроснабжение после аварийного отключения, которое произошло 22 июля. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

По данным предприятия, в 09:40 из-за повреждения кабельной линии напряжением 10 кВ без электричества остались жители улиц Новоселов, Тимакова, Большой в районе Шереметьево-Песочни, а также Касимовского шоссе.

В 11:53 специалисты восстановили подачу электроэнергии большинству потребителей. Без электроснабжения оставались только жители улиц Новоселов и Тимакова. Аварийная бригада продолжила поиск и устранение поврежденного участка сети.

Полностью восстановить электроснабжение удалось сегодня в 06:13.

В РГРЭС принесли извинения жителям за доставленные неудобства и поблагодарили их за понимание.

По вопросам электроснабжения рязанцы могут обратиться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.