Фото: прокуратура Рязанской области
Транспорт и дороги

Чиновника оштрафовали за ямы на автодороге «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»

Алексей Самохин
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Прокуратура Клепиковского района проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

В ходе проверки, проведенной совместно с сотрудниками дорожного надзора, на участке автомобильной дороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» выявлены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, превышающих предельно допустимые размеры.

По факту выявленных нарушений в адрес дирекции дорог Рязанской области внесено представление, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения назначен штраф.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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