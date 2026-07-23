Чиновника оштрафовали за ямы на автодороге «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов»

Прокуратура Клепиковского района проверила исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
В ходе проверки, проведенной совместно с сотрудниками дорожного надзора, на участке автомобильной дороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» выявлены дефекты дорожного покрытия в виде выбоин, превышающих предельно допустимые размеры.
По факту выявленных нарушений в адрес дирекции дорог Рязанской области внесено представление, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения назначен штраф.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.