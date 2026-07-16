В Рязанской области водитель электросамоката врезался в лавочку и оказался в больнице

В рабочем поселке Сараи Рязанской области ночью 16 июля произошло ДТП с участием электросамоката. Пострадал 32-летний местный житель, сообщает сайт ИД «Пресса».

По данным издания, авария случилась около 2:30. Мужчина не справился с управлением и врезался в лавочку. В результате он получил серьезные травмы, после чего его доставили в районную больницу.

Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции Сараевского района, водитель был трезв. Однако выяснилось, что у него не было водительского удостоверения. Мощность электросамоката составляла 1000 Вт. По действующим правилам такой транспорт приравнивается к мопеду, поэтому для управления им необходимы права соответствующей категории.

В отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ — управление транспортным средством без водительского удостоверения. Теперь ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.