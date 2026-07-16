В Рязанской области 17 июля похолодает до +8 ночью, возможны дожди и грозы

Жителей Рязанской области 17 июля ждет переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем, по прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается.
Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, местами его порывы усилятся до 15 м/с.
Ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, днем потеплеет до +18…+23 градусов.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления на территории региона не прогнозируются, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Вместе с тем из-за порывистого ветра сохраняется вероятность происшествий муниципального уровня. Возможны обрывы линий электропередачи и связи, падение деревьев, повреждение слабо закрепленных конструкций и рекламных щитов, нарушения в работе коммунальных систем. Кроме того, погодные условия могут осложнить дорожную обстановку и привести к увеличению числа ДТП.