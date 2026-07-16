В Рязани фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за коммерческий подкуп

Прокуратура Железнодорожного района города Рязани провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В ходе надзорных мероприятий был вскрыт факт незаконной передачи денег сотруднику одного из местных предприятий.

Как было установлено в ходе проверки, коррупционная схема действовала на протяжении двух с половиной лет — с сентября 2019 года по февраль 2022 года. Руководитель коммерческой организации, которая специализируется на оптовых поставках метизной продукции (крепежных изделий и металлической фурнитуры), решил незаконным путем гарантировать стабильный сбыт товара. Для этого он передал денежное вознаграждение специалисту по закупкам крупного промышленного предприятия. Целью подкупа было гарантированное продление действующих контрактов и сохранение партнерских отношений между организациями.

Поскольку незаконные действия совершались в интересах коммерческой структуры, к ответственности привлекли саму организацию. Районная прокуратура возбудила в отношении фирмы-поставщика административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»).

По результатам рассмотрения представленных материалов юридическому лицу назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.