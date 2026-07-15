Изображение сгенерировано нейросетью
Интересное

Раскрыты предсказания «белорусской Ванги» Феодоры: что ждет мир и Россию

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Имя белорусской целительницы Феодоры Конюховой было широко известно еще в советские годы. К ней приезжали люди со всего СССР и из других стран, а ее необычные способности изучали ученые. Особый интерес вызывает и то, что болгарская прорицательница Ванга, как утверждают очевидцы, высоко отзывалась о даре Конюховой.

Спустя годы внимание к ее словам не ослабевает. Многие вспоминают предсказания, которые касались будущего человечества, технологий, глобальных перемен и судьбы славянских народов.

Дар, который изучали ученые

Феодора Конюхова родилась в 1928 году в Белоруссии. По семейным рассказам, необычные способности проявились у нее еще в раннем детстве. Близкие утверждали, что в трехлетнем возрасте девочка помогла восстановиться тяжело раненому отцу.

Позже ее феномен исследовали специалисты нескольких советских научных учреждений. В публикациях упоминается, что профессор биофизики Виктор Инюшин фиксировал необычное излучение, исходившее от рук целительницы.

Сама Конюхова рассказывала, что во время экспериментов ей удавалось добиваться результатов, которые не всегда удавалось получить традиционными методами.

С именем Феодоры связывают и известную историю о Ванге. По воспоминаниям современников, болгарская прорицательница якобы советовала приезжавшим к ней людям обращаться к белорусской целительнице, говоря, что в их стране уже есть женщина, обладающая даром исцеления.

Эта история стала одной из причин, по которой интерес к личности Конюховой сохраняется до сих пор.

«Тревожное лето» и начало больших перемен

Одно из самых обсуждаемых пророчеств касается периода, который Конюхова называла временем тревог. По ее словам, именно летом должен наступить переломный момент.

Она говорила, что люди начнут испытывать необъяснимое беспокойство, станут более раздражительными и эмоциональными. Одновременно усилится интуиция, а необычное поведение начнут демонстрировать даже животные.

Конюхова считала, что после одного важного события человечество вступит в новую эпоху, а прежний уклад жизни уже не удастся вернуть.

Кризис цифрового мира

Еще одно предсказание связано с современными технологиями. По словам целительницы, человечество слишком сильно станет зависеть от цифровых сервисов.

Она предупреждала о масштабных сбоях связи, интернета и банковских систем. Если подобный сценарий реализуется, электронные деньги и привычные цифровые сервисы могут оказаться недоступны, а людям придется искать новые способы взаимодействия и хранения средств. Согласитесь, что-то подобное мы уже наблюдаем сейчас.

Загадочная болезнь без физических симптомов

Особое место в предсказаниях занимает рассказ о неизвестном заболевании, которое не будет оставлять физических следов, но серьезно повлияет на сознание человека.

Она утверждала, что люди могут сталкиваться с нарушением восприятия реальности, слышать несуществующие звуки, видеть странные образы и ощущать потерю собственной идентичности. Наиболее уязвимыми, по мнению целительницы, окажутся подростки.

Обычная медицина не сможет справиться с подобным явлением, поскольку его причины будут связаны не с телом, а с духовной сферой.

Загадка «небесного огня»

Одним из самых таинственных остается пророчество о «небесном огне».

Конюхова говорила, что однажды «с неба придет огонь, и у каждого он загорится по-своему». Конкретных дат она не называла, поэтому смысл этих слов до сих пор вызывает споры.

Одни считают, что речь могла идти о природном явлении — например, падении крупного метеорита или всплеске солнечной активности. Другие уверены, что это образ глубокой внутренней трансформации, которая заставит людей полностью пересмотреть свою жизнь.

Предсказания о славянских землях и конфликте

В ряде публикаций Конюховой также приписывают высказывания о будущем славянских народов. Она считала, что именно на славянских землях произойдет возвращение к традиционным ценностям, уважению к земле и духовным основам жизни.

Кроме того, целительнице приписывают прогноз относительно российско-украинского конфликта. Она утверждала, что территории Украины в конечном итоге перейдут под контроль России, связывая такой исход со своим религиозным пониманием истории.

Стоит отметить, что достоверность подобных пророчеств документально не подтверждена. Большинство из них известны по воспоминаниям, публикациям в СМИ и пересказам, поэтому относятся к сфере личных убеждений и интерпретаций, а не установленным историческим фактам.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Москве подросток пострадал при взрыве петарды на Коломенской набережной
Следующая статья
В Рязанской области число субъектов МСП выросло до 42,5 тыс

Популярные материалы

Интересное

Великий Мессинг назвал три особенных знака зодиака: их боятся и им завидуют

Весы, Овны и Водолеи — кто они и почему легендарный мистик выделил их среди всех? Их сила пугает, их интуиция убивает.
Новости кино и ТВ

Умер актёр сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук

Наибольшую известность зрителям принесли его роли в сериале «Мухтар. Новый след» и мелодраме «Постучись в мою калитку».
Политика

Названа шокирующая причина смерти сенатора Грэма*

Свою версию произошедшего в беседе с aif.ru озвучил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. По его мнению, смерть сенатора могла быть связана с его образом жизни.
Политика

ВС РФ уничтожили полевой штаб «Птах Мадьяра, погибли около 60 военных ВСУ

По данным СМИ, удар авиабомбой ФАБ-3000 пришёлся по базе 414-й бригады ВСУ в районе села Карабелов южнее Херсона.
Интересное

Что такое Событие Кэррингтона, которое учёные ждут в 2026 году со страхом: в мире наступит тишина

Спутники сгорят, связь рухнет, города погрузятся во тьму. Солнечная вспышка, которая случается раз в 200 лет, может случиться скоро.
Темы
Экономика и бизнес

В Рязанской области число субъектов МСП выросло до 42,5 тыс

Реестр формируется на основе сведений о доходах и среднесписочной численности сотрудников компаний и ИП за 2025 год, а также данных из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и других государственных источников.
Новости России

В Москве подросток пострадал при взрыве петарды на Коломенской набережной

На месте происшествия его осмотрели врачи — у подростка обнаружены ссадины на левой руке.
Политика

Подпольщик Лебедев: ВСУ получили сразу по трём нервам

Наиболее плотная картина сложилась по Одесской области. Город подвергался нескольким сериям ударов — днём, вечером и утром, отмечались ракетные атаки, повторные взрывы и работа ПВО.
Погода

В Рязанской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра

По данным синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 15 июля, а также ночью и днём 16 июля на территории Рязанской области местами ожидаются гроза, кратковременный ливневой дождь и усиление ветра с порывами до 12–17 м/с.
Общество

В Госдуме однозначно высказались о блокировке iPhone в России

Депутат подчеркнул, что российское правительство не совершает резких шагов, а в случае нарушения законодательства применяет исчерпывающие меры через штрафные санкции
Экономика и бизнес

Рязанская область заняла второе место во всероссийском конкурсе поддержки женщин-экспортёров

Конкурс ежегодно проводится Советом Федерации совместно с Российским экспортным центром (группа ВЭБ.РФ) и Школой управления «Сколково»
Медицина

Выпускник РязГМУ Александр Пресняков возглавил Ярославскую областную психиатрическую больницу

Высшее медицинское образование Пресняков получил в РязГМУ по специальности «Лечебное дело», после чего прошёл интернатуру по психиатрии.
Общество

Экономист допустил повышение пенсионного возраста в России еще на пять лет

По его словам, основной причиной возможного повышения станет демографическая ситуация в стране.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье