Фото: vk.com/shvakovaya
Экономика и бизнес

Рязанская область заняла второе место во всероссийском конкурсе поддержки женщин-экспортёров

Алексей Самохин
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Рязанская область вошла в число лидеров всероссийского конкурса «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте», заняв в нём II место. Итоги четвёртого сезона премии подвели на торжественной церемонии в Совете Федерации РФ.

Конкурс ежегодно проводится Советом Федерации совместно с Российским экспортным центром (группа ВЭБ.РФ) и Школой управления «Сколково» — организаторы отбирают лучшие региональные практики поддержки малого и среднего бизнеса на зарубежных рынках.

Рязанский регион был отмечен в номинации «Креативное вовлечение» — область представил деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области», который среди прочего направлен на вовлечение женщин-предпринимателей в экспортную деятельность. Форум проходит ежегодно в августе-сентябре, его организатором выступает Агентство развития бизнеса Рязанской области при поддержке регионального правительства.

Как отметила заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, форум является ключевым экономическим событием Рязанской области, ориентированным на развитие экспорта и поиск зарубежных партнёров. Мероприятие традиционно включает пленарные сессии, мастер-классы и биржу деловых контактов.

По словам Шваковой, в прошлом году форум собрал более 300 участников из 12 стран мира — среди них были послы иностранных государств, представители международных инвестиционных компаний, Российско-китайской гильдии коммерции и Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки. В рамках форума также прошёл круглый стол с участием более 170 женщин-предпринимателей.

Швакова подчеркнула, что «Дни международного бизнеса» являются частью комплексной системы продвижения экспорта в регионе, и поблагодарила организаторов конкурса за высокую оценку усилий области, а также за методическую поддержку и инструменты для развития экспортного потенциала.

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