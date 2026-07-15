В Рязанской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра

По данным синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 15 июля, а также ночью и днём 16 июля на территории Рязанской области местами ожидаются гроза, кратковременный ливневой дождь и усиление ветра с порывами до 12–17 м/с. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

В связи с этим жителей региона призывают соблюдать меры безопасности: не находиться под рекламными конструкциями, линиями электропередачи и деревьями, а также по возможности сократить время пребывания на улице.

На случай возможного отключения электричества в вечернее время рекомендуется держать наготове электрический фонарь и не использовать для освещения открытый огонь — это может стать причиной пожара.

В случае чрезвычайной ситуации для вызова пожарных и спасателей можно позвонить по номеру 01, с мобильного телефона — 101, а также воспользоваться единым номером вызова экстренных служб — 112.

Также работает единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.