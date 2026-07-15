Подпольщик Лебедев: ВСУ получили сразу по трём нервам

По данным на 15 июля зафиксировано порядка 40 взрывов и ударов по различным объектам на Украине. Об этом в своём телеграм-канале написал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, основной удар пришёлся сразу на три направления — Одесскую, Харьковскую и Сумскую области. Отдельно отмечалась активность в Запорожье, Кривом Роге, Днепропетровской области, а также в районе Очакова и Южного/Беляров.

Наиболее плотная картина сложилась по Одесской области. Город подвергался нескольким сериям ударов — днём, вечером и утром, отмечались ракетные атаки, повторные взрывы и работа ПВО. Удары фиксировались и в районе Беляров/Южного. Кроме того, ранее сообщалось о пожаре на терминале Risoil в Ильичёвске, ударах по нефтехранилищам порта «Южный», промзоне Одессы, а также о применении ракет Х-59/69 по Приморскому району города. По словам автора, целями становятся портовые терминалы, промзоны, нефтехранилища, склады и объекты морской логистики.

Почти весь день продолжались удары и по Харьковской области — в частности, по Чугуевскому району, самому Харькову и его пригороду. Помимо повторных взрывов, применялись БПЛА «Молния». В эту же серию, по данным Лебедева, вошли удары по АЗС на трассе Харьков — Изюм, объектам в районе Богодухова, складам беспилотников, аэродромной инфраструктуре и железнодорожным узлам. Как отмечает автор канала, харьковское направление одновременно держит несколько узлов — Купянск, Изюм, Чугуев, а также дороги на север и восток области.

Отдельная серия ударов пришлась на Сумскую область — в частности, на Сумы и Шостку, где применялись беспилотники, «Молнии», ракеты и авиационные средства.

В Запорожье за сутки зафиксировано несколько серий ударов с применением FPV-дронов и КАБов, включая повторные взрывы вечером и ночью. В Днепропетровской области основное внимание приковано к Кривому Рогу, где ранее были поражены газораспределительная станция ГРС-1 и промышленные объекты, а также к Апостолово.

Кроме того, обстрелу из реактивных систем залпового огня, включая «Торнадо-С», подвергся Очаков.

Что касается линии фронта, Лебедев отмечает сохранение российского давления на Донецком направлении — в районе Покровска, Константиновки и Славянской линии, а также на южной дуге через Запорожье. На севере продолжается работа по сумскому и харьковскому тылу.

По оценке Лебедева, удары наносятся по узловым объектам, обеспечивающим работу украинского фронта, — портам, промзонам, топливной и газовой инфраструктуре, электросетям, железной дороге и складам.