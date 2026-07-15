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Общество

Экономист допустил повышение пенсионного возраста в России еще на пять лет

Алексей Самохин
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Пенсионный возраст в России может быть повышен ещё на пять лет как для мужчин, так и для женщин. Такое мнение в комментарии изданию «Абзац» высказал экономист Александр Разуваев.

По его словам, основной причиной возможного повышения станет демографическая ситуация в стране. Разуваев напомнил, что в Советском Союзе на одного пенсионера приходилось восемь работающих граждан, тогда как сейчас это соотношение составляет один к двум. Экономист считает, что в дальнейшем демографическая ситуация будет только ухудшаться.

По мнению Разуваева, повышение пенсионного возраста в будущем будут обосновывать ростом продолжительности жизни населения. Он допустил, что государство может увеличить возраст выхода на пенсию сразу на пять лет — и для мужчин, и для женщин.

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